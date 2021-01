TDC - Polémique du voyage en avion du PSG à Lens : le LOSC répond à Paris

Depuis hier, le Paris Saint-Germain s'attire les foudres des défenseurs de l'écologie et de la planète. en effet, les Parisiens ont pris l'avion pour se rendre à Lens, qui n'est qu'à deux heures de route de la capitale. Très vite, pour répondre aux critiques, le PSG, qui est rentré en bus après le match, a déclaré à RMC : "beaucoup de clubs font ça, est-ce que les Lillois viennent à Paris en bus ou en avion quand ils jouent à Paris ?".

Et ce jeudi après-midi, le compte twitter du LOSC a eu un petit mot pour le club de la capitale : "Est-ce que les Lillois viennent en bus ou en avion quand ils jouent à Paris ?" Eh bien OUI, les Lillois viennent en bus et même en train chaque année à Paris. Désolé de jeter un froid, mais nous on veille à ne pas réchauffer la planète". C'est dit !

Paris-Lens en avion : le PSG met un coup de boule dans le climat. — Greenpeace France (@greenpeacefr) January 13, 2021