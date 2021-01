TDC - PSG-OM : Adil Rami lance le Classique

Aujourd'hui à Boavista au Portugal, Adil Rami reste au courant des dernières informations en France et ne ratera, pour rien au monde, le Trophée des Champions entre le PSG et l'OM. Le défenseur, passé par Marseille, a lancé les hostilités sur Instagram.

"Ho l’arbitre, laisse jouer ce soir. Arrête de vouloir protéger les joueurs. Dans le football, il y a des joueurs de différents talents comme les techniciens, les puissants, les rapides, et des hommes forts dans les duels. Chacun joue avec sa force, alors laisse jouer. On s’en bat les c...... du Trophée des champions, c’est un Clasico. Ça va taper, ça va se fighter" a-t-il lâché.