TDC - PSG - OM : Yoann Pelé remplace Steve Mandanda à la mi-temps

A la mi-temps de ce Trophée des Champions opposant le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille, Yoann Pelé remplace le gardien et capitaine de l'OM, Steve Mandanda. Le portier phocéen s'est plaint de sa cuisse peu après la demi-heure de jeu et a fait signe à son staff qu'il ne pouvait plus continuer la rencontre après la pause.

Trophée des Champions - Finale