TFC - Arrêt de la L1 : le club a bien saisi le Conseil d'État

Cela ne faisait guère de doute, mais l'information a été confirmée par La Dépêche du Midi : le Toulouse Football Club a bel et bien saisi le Conseil d’État, afin d'obtenir son maintien en Ligue 1 sur tapis vert. Le club de la ville rose imite ainsi l'Olympique Lyonnais et l'Amiens Sporting Club, qui ont déjà déposé des recours pour contester l'arrêt définitif de la saison, pour cause de pandémie de coronavirus, décidé le 30 avril dernier lors du Conseil d'Administration de la Ligue de Football Professionnel. Si le club rhodanien (non-qualifié en Coupe d'Europe) et le club picard (rétrogradé en Ligue 2) seront auditionnés dans une semaine, le jeudi 4 juin, les Violets ne connaissent pas encore, à l'heure actuelle, la date de leur passage devant le Conseil d'État. Tout porte cependant à croire que l'audience du TFC sera également fixée au 4 juin dans une procédure à nouveau en référé.