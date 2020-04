TFC - Ben Yedder raconte le moment le plus difficile de sa carrière

Sur la dernière décennie, Wissam Ben Yedder peut se targuer d'être l'un des meilleurs attaquants français. Après s'être imposé à Toulouse, le natif de Sarcelles s'est envolé pour Séville où il a brillé aussi bien en Liga qu'en Europe. Revenu en France, à Monaco, depuis l'été dernier, il continue d'empiler les buts. Pourtant, sa carrière aurait pu prendre une trajectoire bien différente à ses débuts. Dans un entretien accordé à Onze Mondial, il est revenu en détails sur le moment le plus difficile de sa carrière. Retour sur son époque toulousaine. "Si je devais t’en parler d’un, je dirais le passage où je devais partir en prêt à Luzenac en National. Je venais de signer pro à Toulouse quelques mois auparavant et je découvrais le monde pro. Et le coach ne voulait plus de moi tout simplement. Il voulait me faire partir. Quand j’ai appris ça, j’ai échangé avec mon agent sur la situation. Je vais ensuite au club et le coach me convoque pour me dire qu’il ne veut plus de moi, qu’il est préférable que je parte en prêt. Sur le coup, ça m’a fait mal parce qu’on ne m’a pas considéré comme un joueur ayant la capacité de démontrer ses qualités au TFC" a-t-il débuté.

"Le lendemain de cette discussion avec le coach, une opposition est organisée à l’entraînement. J’ai pris le ballon, j’ai dribblé toute l’équipe, gardien compris et j’ai marqué. Pendant ce match, j’ai réussi de belles choses alors que tout le monde cherchait à me tacler et me faire mal. Les autres n’acceptaient pas que je fasse ça. Mais j’étais tellement moi-même que je ne faisais pas ça pour leur manquer de respect, je faisais juste ça pour leur montrer que jusqu’ici, je n’avais pas pu m’exprimer comme je le voulais" a-t-il poursuivi. "[...] Quand on m’attaque, je réponds directement. Et c’était bien parce que grâce à ça, on a appris à se connaître avec le coach Alain Casanova. C’est souvent les moments difficiles qui créent du lien avec les gens. [...] Après ça, tout s’est calmé, le coach m’a proposé de rester et de ne pas partir en prêt. Je suis resté, j’ai eu un peu de temps de jeu en fin de saison, j’ai mis mon premier but chez les pros. La saison suivante, j’ai fait la préparation avec tout le monde et je me suis imposé petit à petit" a-t-il conclu. La suite, on la connaît.