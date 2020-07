TFC - Comolli dévoile ses ambitions à moyen terme

Toulouse a été majoritairement racheté par RedBird Capital Partners, un fonds d'investissement américain. L'ancien propriétaire du club, Olivier Sadran, restera au conseil d'administration du Téfécé, et conserve 15% des parts. Désormais, le nouveau président du club se nomme Damien Comolli et il a partagé ses ambitions futures à l'occasion d'une conférence de presse.

Le premier objectif du nouveau dirigeant est de "remonter immédiatement en Ligue 1". Pour ce faire, il a confié que Toulouse, et son coach Patrice Garande, disposeront la saison prochaine du "budget le plus important de Ligue 2". Comolli a des ambitions élevées et se projette déjà dans l'élite : l'objectif est d'installer le club "en haut du classement de Ligue 1. Entre le 1er et le 8e, il y a de la place. Il faut être en rapport avec la taille de la ville de Toulouse, qui est la 4e ville de France". Pour rappel, Toulouse a été relégué à l'issue de la saison 2019-2020, terminant à la dernière place du championnat.