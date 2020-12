TFC - Comolli explique pourquoi il va se servir de Football Manager !

La data prend une place de plus en plus importante dans le football et ça Damien Comolli, président de Toulouse en Ligue 2, l'a bien compris. Dans un entretien accordé à l'AFP, le dirigeant du Téfécé est revenu sur l'expertise du jeu vidéo et les informations disponibles qu'il propose.

"C'est un jeu intéressant et performant où l'on peut récupérer des infos utiles. Football Manager a des milliers de gens qui rentrent de la data, ils ont dans leur base de données des informations sur l'historique de blessures des joueurs qu'ils sont les seuls à avoir, d'une certaine manière. C'est quelque chose qui nous intéresse énormément parce qu'avant de prendre un joueur, la première chose qu'on regarde, c'est le nombre de minutes passées sur le terrain. Et si c'est un joueur qui a passé peu de minutes sur le terrain, on regarde pourquoi: est-ce que c'est un choix d'entraîneur ou est-ce que c'est une blessure? On remonte de cinq à huit ans en arrière pour regarder l'historique des blessures avant de le faire venir, et des fois, ça provoque le fait de l'écarter, même si c'est un très bon joueur. On sait que la base de données sur l'historique des blessures des joueurs dans Football Manager est unique, donc on va sûrement aller piocher dedans" a affirmé Comolli.