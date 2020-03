TFC - Congés prolongés jusqu'à la fin du mois

A Toulouse comme dans les autres clubs français, les joueurs sont confinés à leur domicile. Initialement, les Violets devaient reprendre le chemin de l'entraînement ce samedi mais le virus qui touche la planète ne cesse de toucher de plus en plus d'individus. Pour cette raison, le Téfécé reste en congés jusqu'au 31 mars inclus, comme l'a indiqué Denis Zanko à la Dépêche du Midi.

"Le club nous a notifié que la période pendant laquelle on était arrêtés est logiquement prolongée jusqu’au 31 mars inclus. Nous restons donc en congés et attendons l’évolution de la situation sanitaire pour une reprise de l’entraînement. En résumé, on est suspendus à l’actualité parce qu’on ne fait que se calquer sur les dispositions générales. Là, il y a confinement qui, d’après ce que j’ai cru comprendre, risque d’être allongé. Voilà" a expliqué le coach toulousain.