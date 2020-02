TFC - Denis Zanko accablé après la nouvelle défaite

Les semaines passent et se ressemblent toutes pour le Toulouse Football Club. Battus par Nice samedi soir (0-2), les Violets sont sur une série de 15 matchs sans victoire en Ligue 1. Face au Gym, le scénario était d'autant plus cruel puisque le TFC a terminé la rencontre à neuf et a manqué le penalty de l'égalisation dans le temps additionnel. Au classement, treize points séparent les Toulousains du barragiste. L'opération maintien paraît chaque semaine un peu plus impossible, en témoigne le discours accablé de Denis Zanko après le match.

"C'est très difficile à accepter. Je suis peiné pour les joueurs, qui donnent tout, mais il y a beaucoup de vents contraires. On aurait pu créer un exploit en revenant à neuf. Il ne peut pas nous arriver grand-chose de pire que d'avoir 2 cartons rouges et de rater un penalty. On réussit pourtant à rivaliser face aux autres mais ça ne veut pas tourner dans le bon sens" a confié le coach du TFC.