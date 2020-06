TFC - Denis Zanko en partance pour Rennes ?

Depuis son arrivée sur le banc du TFC en janvier dernier, Denis Zanko a traversé une période pour le moins délicate. Certes son équipe était très mal embarquée dans la lutte pour le maintien lorsqu’il a remplacé Antoine Kombouaré, mais il n'est pas parvenu à redresser la barre et n'a pas remporté le moindre match. En plus de ces mauvais résultats, la potentielle arrivée d'un repreneur à Toulouse pourrait fragiliser encore plus son poste. En revanche, en Bretagne, un homme en particulier compterait sur lui. Il s'agirait du nouveau président du Stade Rennais, Nicolas Holveck.

A en croire les révélations de La Dépêche, le président rennais souhaiterait faire de Zanko le directeur de la formation bretonne. Une belle opportunité pour l'entraîneur de 56 ans s’il venait à être poussé vers la sortie. Pour rappel, en janvier dernier, à Rennes, Denis Arnaud était nommé directeur de l'académie.