TFC/FFF - Quand Olivier Sadran interpelle Noël Le Graët en pleine assemblée générale de la LFP

Président d'un TFC rétrogradé en Ligue 2, après avoir bouclé la 28e journée de L1 à la 20e et dernière place, Olivier Sadran a assez mal perçu que l'assemblée générale de la LFP décide de voter pour une Ligue 2 à vingt-deux clubs, afin d'éviter les descentes en National 1 d'Orléans et du Mans, respectivement 20e et 19e de L2. Et il n'a pas manqué de le faire savoir à Noël Le Graët, le président de la FFF, qui a encore le pouvoir avec son comité exécutif de faire annuler cette décision et maintenir une Ligue 2 à vingt clubs. "Maintenant que le vote est fait, je voulais savoir quelle était votre position en tant que garant des institutions sur la notion d’équité sportive, de deux championnats qui se jouent au même moment, qui ont été arrêtés au même moment pour les mêmes raisons avec des conclusions différentes… Comment préservez-vous l’équité sportive et quelle est la position du garant des institutions?", a interrogé Sadran, de manière plutôt incisive, dans des propos rapportés ce jeudi par L'Equipe.

Après une longue hésitation, Le Graët a fini par répondre au patron du TFC : "le Comex est le garant des institutions. Il analysera ce vote avec précision. Jusqu’à présent, je crois que la FFF a tenu son rôle, elle fera en sorte effectivement de le faire. Ma position reste ferme. L’institution fédérale doit donner une image solide même si elle ne peut pas faire plaisir à tout le monde." Ce à quoi Sadran a ajouté : "j’entends, je souhaite que ce soit noté au procès verbal et je note donc qu’il y a deux règles différentes pour le même jeu. Et pour la même période." Et de conclure sur un ton sarcastique : "c'était une question d’un néophyte en équité sportive." Pour rappel, Noël Le Graët s'est toujours montré opposé au fait qu'aucune descente n'ait lieu entre la L2 et le N1, alors que deux clubs (Pau et Dunkerque) ont été promus au deuxième échelon national.