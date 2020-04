TFC - Gabrielsen jure fidélité au club

Arrivé libre l'hiver dernier en provenance du Molde FK, Ruben Gabrielsen n'a pas réussi à aider le TFC à inverser la tendance. En huit matchs disputés en Ligue 1, le défenseur norvégien n'a encore jamais connu la victoire et les Violets sont toujours derniers au classement. Alors que la saison est actuellement à l'arrêt, les chances de voir Toulouse en Ligue 2 la saison prochaine sont élevées. Dans un entretien pour Get French Football News, le défenseur de 28 ans a confié qu'il était prêt à suivre le club à l'échelon inférieur.

"Mon unique objectif, actuellement, est de gagner les matchs qui restent à jouer et de se maintenir. Si on descend, je ne sais pas ce qui se passera. Peut-être que je resterai, peut-être que je partirai, ça ne dépend pas de moi. Si le club veut que je reste, je resterai, car j’ai un contrat. Je ne ferai pas pression pour être transféré. C’est tout ce que je peux dire. C’est un honneur de jouer à Toulouse, je prends du plaisir ici. Si le club descend, je ne sais pas combien ils perdront d’argent et s’ils pourront conserver tout le monde. Si nous sommes relégués et qu’ils veulent que je reste avec eux, je resterai au TFC. C’est aussi simple que ça. S’ils souhaitent me vendre et qu’ils ne veulent plus de moi, je devrai m’en aller" a-t-il déclaré.