TFC - Kombouaré ne quittera pas le navire

Le Toulouse FC a enchaîné une neuvième défaite de rang en Ligue 1 samedi soir à Nice (3-0), lors de la 19ème journée de Ligue 1. Il s'agit de la plus longue série noire dans l'histoire du club dans l'Elite. Après 45 minutes de jeu, les Violets étaient déjà menés 3 buts à 0 et le match était plié. Face à cette mi-temps indigeste, Antoine Kombouaré aurait souhaité changer l'intégralité de son onze. "L'équipe n'a pas lâché mais elle est en grande difficulté, fébrile, incapable de défendre son but. La seule satisfaction est de ne pas avoir encaissé de but en seconde période. Mais on ne peut pas exister avec nos 45 premières minutes. Si le règlement me l'avait permis, j'aurais changé les 11 joueurs. Un sentiment d'impuissance ? Non, je suis en colère, j'ai les boules et un sentiment de honte car on continue à couler" a confié le coach toulousain.

Malgré la situation dramatique, Kombouaré refuse d'abandonner et de quitter le navire. "La démission, c'est pour les faibles. Je serai là le 29 décembre pour la reprise. On vise la 18e place. On y croit, on est toujours en vie. Nos adversaires sont à portée de fusil. Vous avez le droit d'en douter, mais, nous, nous sommes dans l'esprit, même si la marge est réduite. On travaille sur le mercato dans l'esprit d'apporter du sang neuf, de l'énergie. Déjà, un renfort avec un leadership plus important, ce serait bien" a-t-il ajouté.