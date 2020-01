TFC - La mise au point de Zanko au sujet de Reynet

De nouveau battu en championnat ce dimanche, à Lyon (3-0, analyse et notes), le Toulouse Football Club a disputé cette rencontre sans son gardien habituel, Baptiste Reynet. Et pour cause, mécontent de l'arrivée de Lovre Kalinic cet hiver, le gardien français a mal vécu cet événement et a préféré ne pas prendre part à ce déplacement. Après la défaite, Denis Zanko a mis les choses au clair concernant la situation du gardien toulousain.

"Je pense que psychologiquement, après un échange avec lui, Baptiste Reynet ne se sentait pas apte à pouvoir assumer la position sur le banc, qui en fait n'en est pas une parce qu'il peut entrer au bout de cinq minutes en cas de pépin avec le gardien qui démarre. Il ne se sentait pas prêt psychologiquement à assumer ça. C'était l'histoire de ce match de Lyon, et on va reprendre la semaine d'entraînement normalement avec Baptiste et faire le point avec lui" a-t-il commenté, avant d'ajouter : "il y a une concurrence qui est mise en place au niveau du poste de gardien, comme il y en a à d'autres postes. Il y a eu un choix de la direction du club de se donner les moyens d'améliorer l'équipe, d'où l'arrivée de Lovre (Kalinic). Charge à chacun ensuite de s'installer dans cette concurrence pour tirer notre effectif vers le haut."