TFC - Le club va rembourser ses abonnés

Avec l'arrêt brutal de la saison en L1, le TFC a annoncé ses mesures, ce mardi, pour dédommager ses abonnés. En effet, le club de la Ville Rose a décidé de mettre en place une compensation à hauteur des 6 matchs à domicile de l'abonnement 2019/2020 qui n'ont pas eu lieu, ainsi qu'une réduction de 10% pour les supporters.

"Cher(e)s Abonné(e)s, nous vous prions tout d’abord de bien vouloir nous excuser pour cette communication très tardive liée à un contexte sanitaire, sportif et juridique particulièrement complexe et inédit. [...] Mais cette action juridique ne nous a pas empêchés d’analyser ces derniers mois décevants pour les amoureux du TFC que vous êtes. Il est indéniable que nous devons assumer seuls la responsabilité de plusieurs mauvais choix qui viennent sanctionner notre club, après 17 saisons consécutives en Ligue 1, d’une relégation qui nous impacte collectivement. (...) Par ailleurs, certains d’entre vous nous ont interpellés au sujet des modalités de compensation imaginées par le club en conséquence de l’annulation des 6 derniers matchs au Stadium. Sur ce sujet, nous aurions pu faire application de l’ordonnance gouvernementale du 7 mai autorisant les clubs à transformer en avoir le montant des abonnements, au prorata temporis des matchs joués, rendant le remboursement possible seulement au terme d’une période de 18 mois. Cette hypothèse n’a évidemment pas été retenue, au terme d’une saison si éprouvante. Il sera donc possible pour celles et ceux d’entre vous qui le souhaitent de vous faire rembourser 6/19ème de votre abonnement 2019/20, sur simple demande formulée avant le 30 juin. (1) Mais nous sommes aussi convaincus que votre soutien et votre ferveur seront indispensables pour relever l’excitant challenge qui attend le TFC dans les prochaines semaines. Alors nous avons voulu proposer, à toutes celles et ceux qui auront à cœur de renouveler leur abonnement, une offre exclusive cumulant (2) (3) : une remise légitimement due d’un montant correspondant à 6/19ème de votre abonnement 2019/20 et une réduction supplémentaire de 10% pour récompenser votre fidélité." lit-on dans le communiqué.