TFC - Le président Sadran a rencontré les supporters

Avec 3 victoires, 4 nuls et 17 défaites en 24 journées de championnat, le Toulouse Football Club, crédité de 13 petits points au compteur, est logiquement lanterne rouge de la Ligue 1 et fonce, sauf énorme revirement de situation, vers le deuxième échelon national.

La situation est donc plus que critique dans la ville rose, et Olivier Sadran, le président des Pitchouns, a rencontré les supporters mercredi au Stadium Municipal "pour aborder l'ensemble des sujets souhaités et échanger sur la situation actuelle du club", a annoncé le Téfécé dans un communiqué.