TFC - Le rachat du club sur le point d'être acté

Le Toulouse Football Club est sur le point de passer sous pavillon américain. Les négociations débutées il y a plusieurs semaines entre le président Olivier Sadran et le fonds d'investissement RedBird Capital Partners sont sur le point d'aboutir, à en croire les propos de Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse. "La procédure de vente telle qu'elle m'a été expliquée : c'est une première étape avec la signature du contrat de vente lundi. Puis, le transfert effectif des actions, le 15 juillet, un mois après" a-t-il expliqué à l'AFP, et de préciser : "c'est évidemment sous réserve que le round final des négociations soit conclusif. Ça me paraissait très bien engagé et je n'ai pas eu de nouvelles en sens contraire. Je suis fondé à penser que cela va se faire comme on me l'a dit."

Suite à ce rachat, les Américains détiendront 85% des parts du club tandis que les 15% restants seront détenus par Olivier Sadran qui restera donc lié au TFC à moindre mesure. "Il a été là dans les bons moments. Et dans les mauvais, il n'a jamais pris la poudre d'escampette" a confié le maire toulousain à son sujet. Finalement, ce dernier s'est dit rassuré suite à sa rencontre avec des représentants de RedBird. "Je ne les connaissais pas. J'avais des questions à poser. Et leurs réponses m'ont rassuré. À la fois sur leur état d'esprit, leur philosophie et leurs intentions". Tous les signaux semblent donc être au vert.