TFC - Les premiers mots de Denis Zanko

Le nouvel entraîneur Denis Zanko, nommé en lieu et place d'Antoine Kombouaré, limogé après dix défaites de rang, a tenu sa première conférence de presse ce jeudi au Stadium. Interrogé sur les propos de son président, Olivier Sadran, qui décrivait des joueurs perdus, il a nuancé. "Il y a une forme d'insouciance de leur part c'est peut-être dû à cette génération mais je n'ai pas senti des garçons perdus. Il y a une forme de mobilisation avec le changement d'entraîneur, l'idée c'est qu'elle perdure dans le temps. Moi je peux proposer des choses mais ce sont eux qui ont les clés".

Le technicien de 55 ans espère bien s'inspirer de l'homme du sauvetage du TFC en 2016, Pascal Dupraz, qu'il a connu lorsqu'il passait son diplôme. Ses propos s'en ressentent. "Maintenant mon travail c'est que tout le monde y croie, parce que je ne veux pas être tout seul dans le désert. Si tout le monde est convaincu qu'on peut réaliser cet objectif (le maintien), on aura plus de chance d'y arriver. Il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent que c'est faisable, mais on n'est pas juste des illuminés. Il y a des éléments concrets qui nous font penser que c'est possible".