TFC - Les premiers mots du nouveau président

Toulouse a été officiellement racheté par RedBird Capital Partners. Damien Comolli est le nouveau président du club toulousain. "Toulouse est une ville extraordinaire avec un club de football qui a l’opportunité et la capacité de réussir. C’est une ville au talent unique et nous sommes déterminés à continuer à mettre toute notre énergie à accompagner et soutenir les jeunes par le sport à travers toute l’Occitanie", s'est-il enthousiasmé.

Il se dit "ravi et honoré" d'occuper ce nouveau poste. "Le Club a un très grand potentiel et je suis impatient de travailler avec les joueurs, notre staff et RedBird pour réaliser notre ambition de construire un avenir solide pour le Club".