TFC - Les propos lunaires de Kombouaré après l'élimination

Lanterne rouge de Ligue 1, Toulouse a commencé 2020 comme il avait terminé 2019 : par une défaite. Celle-ci fait d'autant plus tâche qu'elle intervient face à Saint Pryvé Saint-Hilaire, équipe de Nationale 2, en 32es de finale de la Coupe de France (1-0). Malgré la série de dix défaites consécutives toutes compétitions confondues, Antoine Kombouaré a tenu un discours étonnant, presque lunaire. Quasiment incapable d'inquiéter leur adversaire, les Violets ont pris la porte. Pourtant, leur coach a tenu des propos presque positifs à l'issue du match. "Il faut féliciter les joueurs de Saint-Pryvé Saint-Hilaire qui ont réalisé un gros match et ont mérité leur qualification. Ils ont eu des opportunités, comme nous, à la différence qu'ils ont su trouver le chemin des filets, à la fin, en poussant. De notre côté, on a fait le match qu'il fallait mais sans parvenir à marquer. Forcément on s'expose. Derrière, nos adversaires ont été plus précis. Il faut, je le redis, les féliciter. Maintenant, on va se focaliser sur Brest, même si on aurait bien sûr préféré partir en stage avec un succès. La priorité, c'est le Championnat et le maintien" a-t-il débuté.

"On est fragiles mentalement, et cela s'est encore vu en fin de match. On a pourtant les occasions pour ouvrir la marque, mais on n'y arrive pas et, derrière, nos adversaires ont pris confiance. Avant le but, il y avait déjà eu une grosse opportunité en leur faveur. Mais j'ai envie de retenir des choses, dont les prestations de nos jeunes. On voulait enclencher une bonne dynamique ce soir, mais quand on ne marque pas... C'est notre mal en ce moment. J'ai aussi vu de bonnes choses avec ce système à trois défenseurs axiaux. Cela rassure les joueurs, nous rend plus costaux, même si à la fin on doit faire mieux. On va s'appuyer dessus et le travailler cette semaine. Je ne sais pas si cette élimination est un mal pour un bien. Seul l'avenir nous le dira. Si ça nous permet de garder de l'énergie pour gagner nos prochains matchs, alors oui" a-t-il ajouté. Toutefois, le Kanak n'aura pas l'occasion de travailler ses schémas tactiques puisque le TFC a annoncé ce dimanche matin son licenciement.