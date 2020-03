TFC - Les regrets restent les mêmes pour Zanko

Semaine après semaine, le discours tenu par Denis Zanko est le même. Après la 17ème défaite toulousaine en 18 rencontres samedi soir (2-1 face à Dijon), l'entraîneur toulousain a de nouveau regretté le manque d'efficacité des attaquants et les imprécisions. "Nous avons eu des grosses occasions pour revenir de ce match avec quelque chose de positif. C'était un match avec beaucoup d'engagement. Nous avons répondu dans le combat et l'impact. C'est une nouvelle fois l'efficacité qui nous a fait défaut et un manque de justesse sur le plan technique" a-t-il déclaré.

"Nous aurions pu faire beaucoup mieux dans la tenue du ballon. En seconde période, cela se joue sur des coups de boutoir. On a senti qu'il y avait une forme d'impatience auprès de l'équipe dijonnaise pour aller au bout de ce match. Et nous, nous avons manqué de justesse et de maturité sur la fin pour mieux faire" a ajouté l'entraîneur toulousain.