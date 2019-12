TFC - Les Ultras déclinent l'offre de remboursement de Sadran

Après une nouvelle défaite subie face à Reims samedi (la douzième de la saison en Ligue 1 et la huitième de rang), les Toulousains figurent à la dernière place du classement. Jugeant "le spectacle pas digne d’être payé", le président du Téfécé Olivier Sadran, pour apaiser la situation devenue critique, avait proposé de rembourser l’abonnement des Ultras (Indians Tolosa) ne désirant plus assister aux matchs de la seconde partie de saison.

Dans un long plaidoyer publié lundi, les supporters ont annoncé repousser l’offre de leur président : "Après de longues saisons de misère et de nombreuses actions, tout ce que l'on a obtenu de la direction du club est un profond mépris. Comment ne pas voir les supporters les plus fidèles se braquer complètement quand, après tout ce temps, aucune remise en question ne semble s'opérer dans les bureaux du TFC ?". Les Ultras pointent du doigt la "direction du club, Jean-François Soucasse (directeur général) ainsi que l’ensemble de la cellule de recrutement" qui n’ont "pas les épaules pour occuper ces postes". "Nous serons encore présents les saisons à venir même si celles-ci doivent se jouer à un niveau inférieur" ont conclu les plus invétérés supporters du TFC.