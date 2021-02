TFC - Patrice Garande retient l'état d'esprit de ses joueurs face à Bordeaux

Toulouse s'est imposé (0-2) face aux Girondins de Bordeaux dans le cadre des 32èmes de finale de la Coupe de France. Si le TFC affrontait un club de l'élite, ils n'ont à aucun moment trahis leurs intentions de de jeu et ont dominé cette rencontre face à la formation de Jean-Louis Gasset. Présent en conférence de presse après le match, Patrice Garande a salué la bonne dynamique de son équipe.

"Je ne sais pas jusqu’où on ira mais la Coupe de France reste une parenthèse enchantée. Je veux retenir l’état d’esprit qu’on a eu aujourd’hui. On sent bien qu’il se passe quelque chose au TFC et pour moi c’est l’essentiel. Les supporters le sentent aussi. Même si on avait fait des changements dans l’équipe, on était là pour gagner" a déclaré le technicien toulousain.