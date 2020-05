TFC - Relégué mais bientôt racheté : le TFC en négociation exclusive avec un fonds américain !

Le TFC s'apprête à vivre un grand tournant dans son histoire. Le club est entré en période de négociation exclusive avec un groupe américain, RedBird Capital Partner, et pourrait être vendu très prochainement.

Le Toulouse Football Club, vingtième et dernier de Ligue 1 cette saison, est sur le point d'être vendu au fonds d'investissement américain Red Bird. Olivier Sadran, l'actuel propriétaire et président du club de la ville rose, est en négociations exclusives avec ce fonds, fortement impliqué dans le monde du sport, qui récupérerait 85% des parts, tandis qu'Olivier Sadran en garderait 15%. Les négociations pourraient aboutir très rapidement, précise le communiqué officiel publié par les Violets ce jeudi en début de soirée.

"Je suis convaincu que RedBird Capital Partners dispose des compétences et des ressources nécessaires pour permettre au Toulouse Football Club de revenir dans l'élite du football français tout en respectant nos valeurs de citoyenneté et d’implication dans le tissu économique local. J’ai à coeur de conserver une participation minoritaire, car je suis toulousain de naissance et à ce titre je me sens responsable du Toulouse Football Club qui pourra toujours compter sur ma passion et mon soutien", a indiqué Olivier Sadran.

Gerry Cardinale, fondateur et Associé-gérant de RedBird Capital Partners s’est également exprimé sur ces négociations dans ledit communiqué : "Nous confirmons être en négociations exclusives avec Olivier Sadran en vue d’une acquisition majoritaire du Toulouse Football Club (…) Nous sommes impatients de finaliser notre partenariat avec Olivier et de positionner le Toulouse FC sur la voie du succès à l'avenir", a fait savoir le dirigeant.

Parmi les partenaires d'investissement de RedBird figurent les Yankees de New York (MLB), la Ligue nationale de football (NFL), les Cowboys de Dallas (NFL) et plusieurs associations de joueurs de la NFL, la Major League Baseball (MLB), la Major League Soccer (MLS), l'équipe nationale féminine de football des États-Unis et la Women's National Basketball Association.