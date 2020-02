TFC - Reynet et Amian rejoignent l'infirmerie

La saison du Toulouse Football Club est vraiment un très long chemin de croix. Déjà privés des services de Lovre Kalinic, touché à la cuisse et qui ne reviendra qu’au printemps, les Violets devront également faire sans Baptiste Reynet. Le gardien de but s'est blessé aux ischio-jambiers et a déclaré forfait pour le déplacement sur la pelouse du Lille OSC, samedi soir (20 heures, Stade Pierre-Mauroy) dans le cadre de la 26ème journée de Ligue 1.

Mauro Goicoechea sera donc titulaire dans les buts toulousains et le jeune Florentin Bloch prendra place sur le banc en tant que portier remplaçant. Autre - énième - mauvaise nouvelle pour les Violets, le retour à l'infirmerie de Kelvin Amian. En plus de ses trois joueurs blessés, le Téfécé devra également composer avec trois suspendus : le défenseur Ruben Gabrielsen, le milieu de terrain Steven Moreira et l'attaquant Adil Taoui.