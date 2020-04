TFC - Rogel revient sur sa première saison en France

Recruté l'été dernier au club russe de Samara, Augustin Rogel (22 ans) a vécu un véritable calvaire pour sa première saison avec le Toulouse Football Club. Dès l'entame de la saison, le défenseur central a été écarté des terrains pendant trois mois après s'être fracturé la clavicule. A son retour, l'Uruguayen a affiché une grande fébrilité et a, à l'image de l'équipe toulousaine, sombré. Dans un entretien accordé à El Pais, il est revenu sur ses premiers mois dans la ville rose.

"Lors du premier match, je me fracture la clavicule. J'ai été éloigné des terrains pendant trois mois seulement, car le club avait besoin que je joue dès lors que le corps médical donnait son feu vert. Je me suis bien adapté au football français. Il était difficile de me remettre de cette blessure, mais le coach m'a fait confiance et m'a mis titulaire. En France, le niveau est plus élevé qu'en Russie ou qu'en Uruguay, ce qui permet aux jeunes comme moi de progresser. On se frotte à de grands joueurs et à des techniciens hors pair" a-t-il expliqué. "Les changements d'entraîneur cette saison font qu'on a dû sans cesse s'adapter à un nouveau style de jeu. On n'a pas eu la chance avec nous non plus. Pourtant, sur le papier, nous avons une équipe compétitive avec des internationaux, des Africains très bons physiquement et des Français prometteurs. De plus, on commence à prendre un peu de la confiance et on veut sortir de cette situation. On veut continuer de croire à notre maintien jusqu'à ce que celui-ci ne soit plus possible mathématiquement'."