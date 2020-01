TFC - Sadran évoque le mercato d'hiver

À l'occasion de sa conférence de presse, Olivier Sadran, le président du Toulouse Football Club, a bien évidemment parlé mercato. Son club est en quête de renforts pour sa mission maintien : "On a besoin de sang neuf et de renforts. Il faut retrouver une défense centrale, une colonne vertébrale dans le jeu, cela me parait essentiel", a confié le patron des Violets, et de préciser : "Je ne sais pas pour le nombre de joueurs au mercato. Il y en aura peut-être zéro ou peut-être trois".