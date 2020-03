TFC - Un groupe sino-américain proche de racheter Toulouse !

Rien ne va plus au TFC, lanterne rouge de Ligue 1 et tout proche de la Ligue 2. En grande crise sportive, le Téfécé pourrait également changer de main dans les prochaines semaines, à en croire les informations de RMC. Nos confrères expliquent, ce mercredi, qu'un accord de négociations exclusives a été signé il y a quinze jours entre Olivier Sadran et un groupe sino-américain représenté par Chien Lee, actionnaire de l’OGC Nice il y a quelques temps.

Les potentiels futurs propriétaires ont 45 jours pour étudier la santé financière des Pitchouns. On apprend, aussi, que les deux parties ont signé un accord de confidentialité. Enfin, ils auraient également trouvé un terrain d'entente concernant le montant de la vente. Les jours de Sadran sont désormais comptés.