TFC - Yaya Sanogo juge son bilan à Toulouse 'pas dégueulasse'

Libre depuis la semaine dernière, Yaya Sanogo ne prolongera pas son contrat au Toulouse FC, fraîchement relégué en Ligue 2. "J'attends de signer dans mon nouveau club", prévient-il dans une interview à France Football. "Ce n'était pas mon but de poursuivre. Et le club n'est pas venu. Cela s'est fait sans problème." Plusieurs écuries sont venues aux renseignements, d'après lui. "Il y a le Spartak, le Dinamo est également venu. Les clubs du Golfe, des équipes de Championship (D2 anglaise), deux-trois touches en France... J'attends (...) Je suis ouvert à tout. Dès qu'un bon challenge sportif se présentera à moi, j'irais là-bas."

Arrivé en 2017 au TFC, en provenance d'Arsenal, Sanogo juge son bilan en Haute-Garonne "pas dégueulasse". "J'ai dû faire 70 matches (70 exactement, toutes compétitions confondues) pour 17-18 buts (16 exactement). Les stats ne sont pas énormes, mais j'ai pu montrer à mon corps que je suis apte, que je peux jouer. Je voulais m'assurer de ça. Je suis parti très jeune à l'étranger et je suis venu à Toulouse pour me refaire une caisse", explique l'attaquant, désormais âgé de 27 ans. "Sur ces trois saisons, (Max-Alain) Gradel doit être le meilleur buteur, je suis le second en ayant joué beaucoup moins de matches. Mon bilan n'est pas dégueulasse."