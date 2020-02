TFC - Zanko cherche des solutions

Embourbé dans une terrible série de seize défaites au cours des dix-sept derniers matchs toutes compétitions confondues, Toulouse fonce à chaque journée de championnat un peu plus vers la Ligue 2. Présent en conférence de presse à deux jours de la réception de Rennes, le coach du Téfécé Denis Zanko veut néanmoins garder espoir et espère trouver des leviers pour relever son équipe : "Nous sommes à la recherche de toutes les solutions, à la recherche de la meilleure formule pour être bien plus performants. Lancer des jeunes, c'est une possibilité, mais il faut le faire dans les meilleures conditions possibles."

Il a ensuite poursuivi en exprimant l'état d'esprit de ses joueurs : "Notre fierté et notre orgueil sont forcément touchés. Nous essayons de ne pas le montrer mais cette absence de résultats, bien sûr, nous affecte. À nous de nous comporter en bons professionnels." Toulouse est lanterne rouge de Ligue 1 avec seulement treize points remportés depuis le début de saison.