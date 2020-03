TFC - Zanko furieux en raison des erreurs individuelles

Battu pour la vingtième fois en vingt-sept matchs de championnat cette saison (défaite 0-2 contre Rennes), le Toulouse FC fonce à vitesse grand V vers la Ligue 2. Plombés d'entrée de match suite à un but concédé dès la 3ème minute de jeu, les Toulousains ont, comme souvent, répété les erreurs et leur adversaire en a profité. "Sur les cinq derniers buts que l'on prend, on fait quatre cadeaux et c'est quelque-chose qui m'agace. On a encore donné le bâton pour se faire battre contre une équipe qui a mis beaucoup de vitesse et d’arguments techniques. On était en retard dans les duels et à la récupération du ballon. On a fait une seconde période plus consistante. Mais je suis très, très agacé parce qu’on fait trop d’erreurs individuelles" a déploré Denis Zanko, très agacé.

"On a fait preuve de maîtrise sur le plan technique en seconde période. On a réussi à créer du danger parce qu’on a été présent à la récupération. J’imaginais qu’on puisse revenir au score et avoir une fin de match où l’on puisse rêver. Malheureusement, il s’est passé ce qui s’est passé et ça plombe l’atmosphère. Je suis très agacé et en colère. On fait trop d’erreurs qui plombent nos performances" a poursuivi le coach du TFC, et de conclure : "on est en grande difficulté, mais on espère trouver des ressorts pour être meilleur au prochain match. Notre fierté est entamée. Cette série de résultats négatifs fait mal, mais on a un devoir de ne pas abandonner."