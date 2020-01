TFC - Zanko revient sur la débâcle de son équipe contre Brest

Pour sa première en Ligue 1 sur le banc toulousain, Denis Zanko est passé par toutes les émotions, mais c'est bien la déception qui domine à l'arrivée. En effet, le TFC s'est effondré dans les vingt dernières minutes face au Stade Bretois (2-5) et a enchaîné une dixième défaite consécutive en championnat. "C'est un résultat et un scénario très difficiles à digérer. À la mi-temps, rien ne laissait présager une telle débâcle. On a fait une première période consistante, conforme à ce que l'on voulait mettre en place. Malgré les vents contraires et le premier but, les joueurs ont bien réagi" a glissé l'entraîneur des Violets.

Il a reconnu que ses joueurs se sont ensuite "liquéfiés" et ont vécu une "fin de match était très, très compliquée". Il a ensuite ajouté : "on n'a jamais caché les difficultés qui étaient les nôtres. Tous les éléments sont liés. Il faut les aborder dans leur globalité : nos difficultés mentales, mais aussi physiques et techniques. Mon rôle sera de redynamiser ce groupe et de s'appuyer sur la première période, sans oublier de mettre le doigt sur toutes nos erreurs aperçues dans le second acte. Le club traverse une période très difficile, mais nous devons rester solidaires."