The Best - L'édition 2020 devrait être annulée

Vainqueur du trophée The Best en 2019, quelques semaines avant de soulever son sixième Ballon d'Or, Lionel Messi ne devrait pas pouvoir remettre son titre en jeu. En effet, le quotidien espagnol Marca annonce, ce mercredi, que la cérémonie organisée par la FIFA devrait être annulée en raison de la pandémie de coronavirus.

En plus du trophée The Best, le quotidien espagnol estime que plusieurs autres remises de trophées pourraient être annulées pour cette année. On pourrait notamment penser au Soulier d'or, qui récompense le meilleur buteur européen chaque saison, alors que certains championnats n'iront pas à leur terme...