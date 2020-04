Tottenham - Amazon et Tottenham proches d'un contrat de naming record ?

Le Daily Mail nous informe qu'en dépit du contexte de crise sanitaire et de la suspension de la Premier League, Tottenham et Amazon seraient en cours de négociations pour le naming du Tottenham Hotspur Stadium. Le géant américain, qui réalise actuellement une série documentaire sur le club du Nord de Londres, serait même prêt à proposer à son dirigeant, Daniel Levy, un contrat de naming de plus de 280 millions d'euros sur les dix prochaines années, soit autour 28 millions d'euros par saison !

Pour devenir le sponsor principal du stade, Amazon devra faire face à la concurrence de Nike également sur le coup. Néanmoins, les négociations seront loin d'aboutir prochainement, étant donné le contexte d'incertitude financière qui plane depuis le début de la crise sanitaire. Si le contrat venait à aboutir, il représenterait une somme record jamais enregistrée dans l'histoire du football pour un naming. Pour le moment, c'est Manchester City qui empoche le plus d'argent grâce à son contrat avec Etihad à 25 millions d'euros par an. De leur coté, les dirigeants des Spurs sont à la recherche d'un partenariat de ce type, après avoir dépensé plus d'un milliard d'euros pour leur stade flambant neuf de 62 000 places inauguré en avril 2019.