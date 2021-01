Tottenham - Bale ne devrait pas rester

Revenu lors du dernier mercato à Tottenham sous la forme d'un prêt sans option d'achat en provenance du Real Madrid, Gareth Bale (31 ans) n'a pas vraiment le même rendement que lors de son premier passage chez les Spurs et déçoit. Utilisé seulement quatre fois par Mourinho, l'ailier gallois ne devrait pas se voir offrir un contrat par le club de Londres au terme de son prêt. Et pour cause, Bale est encore et toujours sujet à des blessures à répétition. Un problème chronique.