Tottenham - Coup dur pour Harry Kane

Les affaires ne s'arrangent pas pour Tottenham. Battus à Southampton mercredi (1-0), les Spurs sont 6es de Premier League et accusent six points de retard sur Chelsea, quatrième. De plus, le club du Nord de Londres va devoir évoluer sans Harry Kane durant les prochaines semaines, la faute à une blessure contractée face aux Saints. Remplacé par Lamela à la 75ème minute de jeu, le buteur anglais souffre d'une déchirure, comme l'a indiqué le club dans un communiqué.

"Après évaluation aujourd’hui (vendredi), nous pouvons confirmer que Harry Kane a subi une déchirure aux ischio-jambiers gauche lors de notre match du Nouvel An contre Southampton. Notre personnel médical continuera à examiner la blessure avec un traitement en cours" est-il écrit. Kane manquera donc à coup sûr la réception de Tottenham la semaine prochaine (11 janvier, 18h30).