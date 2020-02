Tottenham - Dele Alli va devoir s'expliquer devant la FA

Auteur d'une blague vaseuse sur le coronavirus dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l'international anglais Dele Alli a été rattrapé par la patrouille. La Fédération Anglaise a publié un communiqué ce mercredi dans lequel elle exige des explications du joueur avant le 5 mars prochain.

"Dele Alli a été accusé de faute pour une infraction à la règle E3 de la fédération en relation avec une publication sur les réseaux sociaux. La publication du milieu de terrain de Tottenham enfreint la règle E3 de la FA car il était insultant et / ou inapproprié. La publication constitue une « infraction aggravée », qui est définie dans la règle E3 de la fédération, car elle incluait une référence, expresse ou implicite, à la race et / ou à la couleur et / ou à l’origine ethnique et / ou nationalité. Il a jusqu’au jeudi 5 mars 2020 pour répondre" a écrit l'instance britannique.