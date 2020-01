Tottenham - Deux joueurs ciblés pour le poste d'arrière droit

Suite au départ de Kieran Trippier pour l'Atlético de Madrid l'été dernier, Serge Aurier est de retour au premier plan avec les Spurs. Malgré ses performances intéressantes, l'ancien parisien pourrait voir arriver un concurrent direct à son poste lors de ce mercato hivernal. D'après les informations de Sky Sport, les dirigeants londoniens ont noté deux noms pour venir renforcer ce secteur de jeu : Max Aarons (20 ans) et Nordi Mukiele (22 ans).

Cette saison, l'international espoir anglais a disputé 19 matchs de championnat avec Norwich. Sous contrat jusqu'en juin 2024, il pourrait être libéré contre un chèque de 35 millions d'euros. Dans ce dossier, les Spurs devront se montrer convaincant puisque Everton, West Ham et Arsenal sont également sur le coup. En ce qui concerne l'ancien montpelliérain, il est difficile de l'imaginer quitter Leipzig cet hiver. Auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 12 matchs de Bundesliga cette saison, il est actuellement leader en Allemagne et est encore en lice en Ligue des Champions.