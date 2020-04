Tottenham - Entraînement sauvage : José Mourinho réagit à la polémique

José Mourinho, aperçu mardi après-midi dans un parc londonien en compagnie de Tanguy Ndombele, dans ce qui ressemblait à une séance d'entraînement sauvage et inappropriée aux mesures de confinement énoncées par le gouvernement britannique le 24 mars dernier, a présenté des excuses ce mercredi. "Je concède que mes actions n'étaient pas conformes au protocole du gouvernement et que nous ne devons être en contact qu'avec des personnes de notre foyer", a admis The Special One, dans des propos relayés par Sky Sports. "C'est vital que nous assumions tous notre part dans les consignes du gouvernement, afin de supporter nos héros du NHS (le service national de santé en Angleterre) et sauver des vies."

Pour rappel, deux autres joueurs de Tottenham, Ryan Sessegnon et Davinson Sanchez, ont été vus au même moment enchaînant les courses côte à côte. Le club londonien a repris tout ce petit monde de volée en assurant "qu'il a été rappelé à tous les joueurs les règles de distanciation sociale pendant les exercices en extérieur". Fin de la polémique ?