Tottenham - Eric Dier inculpé par la FA pour son altercation en tribunes

La scène avait fait le tour de la toile. Le 4 mars dernier, après la défaite de son club de Tottenham face à Norwich City, Eric Dier (26 ans) avait enjambé la barrière de sécurité pour grimper en haut des tribunes du Tottenham Hotspur Stadium afin d'en découdre avec un fan. Une scène plutôt violente dont l'Anglais a été "reconnu coupable" et a été suspendu. En plus de cette sanction, la fédération anglaise (FA) l'a inculpé suite à une "infraction à la règle E3". En effet ses actions ont été jugées "inappropriées et/ou menaçantes".

Le joueur des Spurs qui fait face à une procédure disciplinaire, aura jusqu'au 8 mai pour apporter une réponse à ses actes auprès de sa fédération. Selon The Mirror, son coach José Mourinho de son côté, prépare une défense solide pour son joueur. S'il est reconnu coupable Dier encourt une longue suspension.

Eric Dier has just run up to the west stand lower and has been involved in an altercation with a #THFC fan



