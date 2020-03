Tottenham - Eric Dier se bat dans les tribunes avec un supporter après des insultes racistes (vidéo)

Rien ne va plus à Tottenham. Éliminés par Norwich aux pénaltys pour le compte du 5ème tour de la FA Cup, les Spurs vont devoir gérer une bagarre entre un supporter et Eric Dier. Le défenseur de 26 ans, qui a marqué son tir au but, est monté dans les tribunes à la fin de la rencontre pour en découdre avec un fan de Tottenham. Sur les images captées par le public présent sur place, on voit le milieu de terrain, encore en tenue de match, donner des coups de poings à un homme.

Pour le moment, la nature de cette bagarre serait liée à des insultes racistes à l'encontre de Gedson Fernandes, qui a raté le dernier pénalty des Londoniens. Sur une autre vidéo, on voit Eric Dier prendre la défense du milieu de terrain : "c'est mon frère". Après la rencontre, Mourinho a lâché un petit commentaire sur l'incident : "Je pense qu'Eric a fait ce que nous, en tant que professionnels, ne pouvons faire que lorsque quelqu'un vous insulte et que votre famille est impliquée, en particulier votre petit frère".

Eric Dier has just run up to the west stand lower and has been involved in an altercation with a #THFC fan



