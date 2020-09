Tottenham - Gareth Bale est déjà blessé !

A 31 ans et après un peu plus de 7 ans de mariage avec le Real Madrid, le divorce semble enfin se concrétiser entre Gareth Bale et le club de la Capitale espagnole. Tout juste arrivé en terres londoniennes pour y parapher le contrat de son prêt, le Gallois serait d'après Marca déjà souffrant et ne pourrait faire ses (nouveaux) débuts avec les Spurs que dans un mois seulement. Une nouvelle, si on en croit le quotidien madrilène, qui a déjà de quoi faire grincer des dents José Mourinho, qui aura besoin du quadruple Champion d'Europe à 200% de ses capacités pour performer cette saison au Royaume.