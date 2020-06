Tottenham - Heung-Min Son raconte son service militaire

En avril dernier, le joueur de Tottenham, Heung-Min Son (27 ans), partait pour trois semaines intenses en Corée du Sud afin d'accomplir son service militaire. L'attaquant des Spurs n'a pas été ménagé et a pris part à des exercices épuisants (séances de tirs, exposition à des gaz lacrymogènes, entraînements au combat, ou encore des randonnées chargé de sacs très lourds). De retour le mois dernier, le n°7 (9 buts, 7 passes décisives en 21 matchs de Premier League) est revenu sur cette expérience hors du commun.

"Ces trois semaines ont été longues mais c'est une bonne expérience", estime le Sud-Coréen. Interrogé par le site officiel de Tottenham, Son reconnaît que "la période a été dure" mais qu'il a "essayé de l'apprécier. Les gars étaient sympas. Nous passions chaque journée ensemble dans une seule et même pièce, dix personnes très proches, travaillant ensemble et nous nous aidions, c'était fantastique" raconte-t-il. Concernant sa forme physique, il confie : "je travaille très dur afin de retrouver une condition physique optimale et j'y suis presque". Un premier choc attendra les Spurs (8èmes) pour leur retour à la compétition, le 20 juin prochain, à domicile, face à Manchester United.