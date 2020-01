Tottenham - Hugo Lloris est de retour

Victime d'une luxation à un coude, début octobre, avant d'être opéré un mois plus tard, Hugo Lloris a fait son retour à l'entraînement collectif de Tottenham, ce vendredi matin. Le gardien champion du Monde, remplacé tant bien que mal par sa doublure Paulo Gazzaniga (23 buts encaissés en 16 matchs de Premier League), ne devrait plus tarder à faire son retour dans les buts des Spurs, actuellement 8es du championnat anglais.

Sauf nouveau pépin physique, le Niçois (33 ans) devrait être du premier rassemblement de l'année de l'équipe de France, prévu fin mars avec deux matchs amicaux face à l'Ukraine et la Finlande.

