Tottenham - Hugo Lloris s'estime 'chanceux' d'être entraîné par Mourinho

Tottenham réalise un excellent début de saison. Les Spurs sont actuellement seconds de Premier League et leader du groupe J en Ligue Europa. Des performances réalisées en grande partie grâce à Hugo Lloris qui semble être très en forme puisque les Londoniens sont la meilleure défense du championnat (à égalité avec Leicester, Manchester City et Wolverhampton). Présent en conférence de presse ce vendredi, le portier de l'équipe de France et de Tottenham a tenu à saluer le travail de José Mourinho depuis son arrivée au club.

"J'ai cette chance d'être entraîné par José Mourinho. Il fait partie des plus grands entraîneurs des dernières années. C'est un gagnant. Il a cette culture de la gagne qu'il parvient à communiquer, et c'est ce qu'il essaie d'instaurer à Tottenham depuis son arrivée, car le club est en manque de trophées" a déclaré le gardien de 33 ans.