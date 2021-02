Tottenham - José Mourinho ne doute pas

Dans une très mauvaise passe en championnat, avec 6 défaites sur les 8 derniers matchs, Tottenham est bien loin de son efficacité et des ambitions du début de saison. Les Spurs se sont encore inclinés hier face à West Ham (1-2) et sont désormais 9èmes de P.League, à 7 points de Chelsea (5ème). Mais malgré cette période compliquée, José Mourinho ne doute pas de ses méthodes.

"Non, je ne doute pas, pas du tout. Zéro. Parfois, les résultats sont la conséquence de multiples situations dans le football. Ma méthode et celle de mon équipe d'entraîneurs, sont sans égal dans le monde. Je ne sais pas ce que vous entendez par crise. Si la crise est une frustration et une tristesse dans le vestiaire, je dirais que oui, car personne n'est heureux, nous l'avons tous montré dans ce jeu" a-t-il déclaré sur Sky Sports.