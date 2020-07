Tottenham - José Mourinho se compare à Jürgen Klopp

Après son match nul face à Bournemouth (0-0), Tottenham (10ème) s'apprête à affronter Arsenal (8ème) dans le derby de Londres (cet après-midi à 17h30). Invité à s'exprimer en conférence de presse, le technicien José Mourinho s'est montré confiant sur sa capacité à gagner des titres avec son club, malgré des prestations mitigées depuis son arrivée en novembre dernier. L'entraîneur des Spurs a même pris en comparaison les performances de Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool.

"Combien de temps cela a pris pour Jürgen à Liverpool ?" s'est-il interrogé en conférence de presse d'avant-match. "Quatre ans. Il a acheté l'un des meilleurs gardiens au monde (Alisson Becker), l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde (Virgil van Dijk), etc...". Mourinho ajoute : "je suis concentré sur mes trois ans de contrat. Je pense que sur la durée de mon contrat, on peut gagner des trophées. Je travaille pour le club, pas pour moi. Je continue de dire que mes ambitions sont les mêmes, mon ADN reste identique". Il avoue finalement moins se "focaliser" sur lui-même et ses records, et confie désormais penser "plus au club".