Tottenham - L'avis très tranché de Mourinho sur la reprise

Le retour de la Premier League (prévu le 17 juin prochain) a suscité de nombreux débats autour de la sécurité sanitaire et physique des joueurs. Ces derniers avaient exprimé de nombreuses craintes au sujet des risques de contamination du coronavirus et de blessure. Pour le coach de Tottenham, José Mourinho, c'est le bon moment pour reprendre le championnat. Il demande également aux joueurs de mettre leurs craintes de côté. "Nous ne devrions pas être égoïstes, nous ne pouvons pas demander plus que ce que nous offrent les autorités, qui est une sécurité maximale", estime le technicien portugais.

Selon Mourinho, c'est "le moment de jouer et de donner aux gens ce qu'ils veulent" comme il explique auprès du site officiel de Tottenham. Il précise d'ailleurs que "en Allemagne ils ont déjà joué, le Portugal reprend ce week-end, l'Espagne celui d'après, le football revient de partout". Concernant les risques de blessure avec l'enchaînement des matchs, après une si longue période d'inaction, the Special One considère que ces blessures sont normales à l'image de celles de "pré-saison". "Nous ne pouvons pas nous attendre maintenant à n'avoir aucune blessure" ajoute-t-il, en rappelant que les joueurs participant aux compétitions internationales n'ont généralement pas beaucoup de temps pour préparer les nouvelles saisons en revenant de sélection. Pour leur retour à la compétition, les Spurs (8èmes) recevront Manchester City (2ème) le 20 juin prochain (16 heures).