Tottenham - Le domicile de Jan Vertonghen cambriolé, sa famille menacée

Mardi dernier, pendant que le joueur était en déplacement à Leipzig à l'occasion des huitièmes de finale de la Ligue des Champions (défaite de Tottenham 3-0), le domicile de Jan Vertonghen a été cambriolé par quatre individus. Les malfaiteurs sont entrés par effraction et ont menacé la famille du Belge - sa femme et ses deux filles se trouvaient dans la maison - avec des couteaux. Selon le Daily Mail, il n'y a pas eu de blessé mais la femme du joueur belge a été contrainte de donner plusieurs objets de valeur et des biens électroniques aux malfaiteurs. Les individus sont toujours recherchés par les autorités de police, qui poursuivent leurs investigations.