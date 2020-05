Tottenham - Lloris donne son opinion sur la fin de saison

A l'image des autres championnats européens, la Premier League est à l'arrêt depuis la mi-mars. En Angleterre, les instances sont favorables à une reprise de la saison et plusieurs scénarios sont à l'étude. Celles-ci vont jusqu'à envisager une délocalisation en Australie pour les dernières journées. Une chose est sûre, si les rencontres reprenaient, elles se disputeraient à huis clos, ce qui est loin d'emballer Hugo Lloris, le gardien de Tottenham et de l'équipe de France. "Ce sera bizarre partout où ça arrivera ! Le football n'est pas un sport de huis clos... Sans spectateurs, ce n'est pas la même discipline. Ce n'est pas comme ça que je vois le foot. On est là pour rassembler, partager nos émotions. On veut tous des stades pleins, avec de l'ambiance, des fans, de la couleur et des chants" a-t-il expliqué lors d'une interview pour L'Equipe.

Néanmoins, le portier de 33 ans rappelle qu'il s'agit d'une situation particulière et il considère qu'il faudra faire des sacrifices pour que la fin de saison puisse avoir lieu. "Mais là, il faut bien prendre le contexte en considération. Il y a des enjeux majeurs et économiques qu'il convient de comprendre au niveau des clubs et des fédérations. Tout le monde doit trouver le bon compromis entre la santé qui passe au-dessus de tout et la nécessité de finir cette saison" a-t-il ajouté.